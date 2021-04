Carità senza confini partecipa al progetto "un vaccino per i poveri"

L'associazione Carità Senza Confini Onlus ha aderito al progetto di Papa Francesco "un vaccino per i poveri" che prevede donazioni per vaccinare coloro che non avrebbero facile accesso a questo importante e vitale servizio nelle varie parte del mondo. Per contribuire con una donazione è possibile effettuare un bonifico con causale "un vaccino per i poveri" (Banca Agricola Commerciale, IBAN SM86A 03034 09804 000040100038) oppure consegnare la donazione presso la sede dell'associazione (piazzale Campo della Fiera, Borgo Maggiore) negli orari di apertura (lun. mar. mer. e ven. dalle 15,00 alle 17,00 e gio. dalle 9,30 alle 11,30).