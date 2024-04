Caritas inaugura l'Emporio Solidale, alla presenza della Reggenza

La presenza dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, inquadra nella solennità il valore di un'opera a servizio dei bisogni della comunità. Ed è un messaggio di pace quello che lancia il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi nel benedire i locali dell'Emporio Solidale, il primo nella Diocesi – a breve, altri ne sorgeranno nei versanti del riminese e del pesarese – inaugurando una nuova modalità di venire incontro alla povertà alimentare. Non più il pacco di cibo preconfezionato, ma una spesa consapevole fatta insieme all'assistito e composta sulle base delle sue necessità, accompagnato e indirizzato dagli operatori del Centro di Ascolto. Un approccio all'aiuto diverso, che mette in risalto la dignità della persona e che, allo stesso tempo,

“Educa alla lotta allo spreco e alla cultura dell'acquisto – spiega il Direttore della Caritas diocesana, Luca Foscoli - Ci possono essere delle famiglie che hanno problematiche di acquisto, problematiche di spreco del denaro. Cerchiamo di educarli, attraverso l'emporio, ad un acquisto più costruito e aiutato che potranno poi trasferire in un market qualunque, aiutanto a costruire una spesa intelligente”.

La Reggenza, le Istituzioni – il Segretario alla Giustizia Ugolini; il Segretario Particolare per gli Esteri, Marco Mularoni; il Capitano di Borgo, Barbara Bollini – ma anche le Associazioni ed Enti – Sums in testa – che supportano l'attività della Caritas plaudono all'iniziativa. “Va riconosciuto il lavoro encomiabile – osserva il Segretario alla Giustizia e Famiglia, Massimo Andrea Ugolini - che continua a fare Caritas per le persone che si trovano in un momento di difficoltà. Iniziative come queste vanno riconosciute e valorizzate e, soprattutto, va riconosciuto il lavoro delle tutte le persone che danno supporto, nel volontariato".

Una 30ina di volontari seguono i vari servizi e progetti: distribuzione alimenti e abiti a San Michele e, da un anno, nel mercatino dell'usato a Borgo per l'opera di aiuto alla vita della parrocchia di Chiesanuova. Sostengono 28 famiglie ucraine (65 persone), ma anche 55 nuclei sammarinesi, per un totale di 135 utenti che Caritas accompagna, "dando risposte non solo al bisogno materiale – dice il Presidente della Caritas diocesana, Giovanni Ceccoli - “ci sono tanti altri bisogni, soprattutto di tipo psicologico, e le problematiche anche familiari sono emergenti. Se andiamo a vedere i nostri dati ricaviamo che il 50% delle persone hanno problemi familiari, nel senso che ci sono separati e divorziati. È una problematica grave come anche una problematica della casa o del lavoro, o del reddito che è insufficiente”.

Nel video, le interviste al Direttore della Caritas diocesana, Luca Foscoli; al Segretario alla Giustizia e Famiglia, Massimo Andrea Ugolini e al Presidente della Caritas diocesana, Giovanni Ceccoli