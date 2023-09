Caro-diario. Quanto costa, in tempo di inflazione, un corredo scolastico per le famiglie sammarinesi?

Il ritorno dalle vacanze accoglie le famiglie con un nuovo pesante rincaro. Federconsumatori Italia ha calcolato in un 6,2% l'aumento medio del costo del corredo scolastico rispetto allo scorso anno, a cui va aggiunto un incremento del 4% sui libri di studio.

A San Marino i libri restano offerti dallo Stato fino alle scuole medie, ma sui materiali da cartoleria, come ci hanno spiegato i commercianti, anche il Titano è stato colpito dall’inflazione. I prezzi finali però restano più competitivi rispetto a quelli italiani.

Il trend di spesa, aggiungono gli operatori del settore, non è però cambiato. Le famiglie sammarinesi continuano a spendere come gli scorsi anni per quelli che in ogni caso restano acquisti obbligatori.

Noi abbiamo provato a capire qual è la potenziale spesa base per una famiglia che deve partire da zero con il proprio corredo scolastico, senza dimenticare di tenere in considerazione alcuni diari o zaini griffati che tanti ragazzi richiedono.

Acquistando uno zaino, un astuccio completo, un diario, un album da colorare, una decina di quaderni, due colle e due evidenziatori la spesa media si aggira sui 130€.

Nel servizio le interviste ai commercianti Simone Macrelli e Luciano Brighi.