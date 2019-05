Cda Rtv: approvati consuntivo e riprevisione 2019

In primo piano i conti della San Marino Rtv, condizionati anch'essi dalla trattativa in corso fra San Marino e Italia sulle frequenze radiotelevisive. Il Cda ha approvato consuntivo e riprevisione di bilancio 2019 proposti dal Dg Carlo Romeo. Una ampia discussione, poi, sulle procedure interne al Cda e una serie di provvedimenti gestionali sono stati al centro dei lavori dei Consiglieri. Erano presenti, oltre al Presidente Davide Gasperoni, i consiglieri Ilaria Bacciocchi, William Casali, Piero Corsini e, in collegamento da Roma, Antonio Marano e il presidente del collegio sindacale Roberto Ascoli.