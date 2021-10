CEMEC/MEDIS: gettate le basi per la prima Scuola mondiale istituzionale sulle “maxiemergenze”

Alla Casa San Giuseppe di Valdragone il primo meeting per l'organizzazione di una Scuola di Formazione Internazionale in Maxiemergenza. Iniziativa ad ampio respiro del CEMEC: l'ente istituzionale di San Marino di formazione sanitaria che opera da 35 anni nello studio di eventi disastrosi che coinvolgono l'uomo e l'ambiente, e al quale aderiscono ben 27 Nazioni. MEDIS: così è stata denominata la Scuola; proposta nel 2019, nel corso di un meeting dell'Accordo sui Rischi Maggiori del Consiglio d'Europa. Presenti, in Repubblica, circa 100 esperti del settore, che fra oggi e domani daranno vita a 6 tavoli di lavoro per l'organizzazione e l'implementazione dei Corsi di Formazione. 500 i professionisti collegati da remoto. Ad aprire l'evento il saluto del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta; e poi l'inizio dei lavori, alla presenza del Segretario Generale del CEMEC Alessandro Balducci.