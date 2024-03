Centri Estivi statali 2024: ecco plessi e orari. Iscrizioni aperte dal 27 marzo al 10 aprile

Il Congresso di Stato ha approvato la delibera sui Centri Estivi Statali, con le possibilità e le modalità di apertura per l'estate 2024. Le iscrizioni sono aperte dal 27 marzo al 10 aprile, effettuabili attraverso la sezione dei Servizi Online sul Portale della Pubblica Amministrazione, applicativo SICE. Terminata la fase delle iscrizioni, la Direzione si riserva di confermare sedi e periodi di apertura, sulla base del numero effettivo degli iscritti.

Per i bambini e le bambine iscritti alla scuola dell'Infanzia e alla scuola elementare i centri estivi saranno attivati tra il 17 giugno e il 9 agosto e poi dal 19 al 23 agosto. Per le scuole dell'infanzia saranno operativi i plessi di Domagnano e Cà Ragni fino alle 14.30 e quelli di Murata, Borgo Maggiore e Falciano fino alle 18.00. La possibilità far rimanere i bimbi oltre l'orario di apertura del mattino sarà riservata alle famiglie i cui genitori lavorano nel pomeriggio e dovranno essere allegati all'iscrizione i moduli del datore di lavoro di entrambi. L'apertura dei centri estivi avverrà con un numero minimo di 16 bambini, mentre l’estensione oraria pomeridiana ne prevede un numero minimo di 15.

Le sedi delle scuole elementari saranno Dogana, Domagnano e Fiorentino con apertura fino alle 14.30 e Falciano e Cailungo fino alle 18.00. Ad Acquaviva -sede Infanzia - e Faetano - sede elementari - i centri estivi saranno misti tra alunni di infanzia ed elementari e resteranno aperti fino alle 14.30. Come per altri plessi, sarà possibile richiedere però la frequenza fino alle 18.00, allegando i moduli del datore di lavoro di entrambi i genitori.

Per i ragazzi della scuola media e del biennio della scuola superiore sarà attivato il centro estivo dal 24 giugno al 26 luglio, dalle 7,45 alle 14.30, presso la Scuola Media di Fonte dell'Ovo.

Per coloro che hanno fra i 10 e i 14 anni sarà possibile frequentare anche il Centro estivo in lingua e cultura giapponese presso la suola Media di Fonte dell'Ovo, dal 24 giugno al 12 luglio con orario 7:45 – 14:30. Per 11-14enni sarà possibile scegliere anche il centro estivo di lingua e cultura cinese, frequentabile dal 1 al 12 luglio presso la scuola media di fonte dell'Ovo.

Per quanto riguarda i Centri estivi inclusivi, saranno attivati quello di ceramica - ad Acquaviva, presso la ditta Barbò dal 24 giugno al 5 luglio con orario 7:45 – 14:30 - destinato a ragazzi e ragazze della Scuola Media e biennio della Scuola Superiore. Sempre per ragazzi della Scuola Media e del biennio della scuola Superiore si terranno i Centri Estivi Sportivi inclusivi, aperti dal 17 giugno. Le modalità e i costi di iscrizione saranno gestiti direttamente dalle singole Federazioni Sportive di Tennis, Rugby, Pesca Sportiva, Nuoto.

Dal 12 marzo 2024 al 26 marzo 2024 attraverso l’applicativo IOL tramite il portale PA sarà poi possibile candidarsi come aspiranti animatori.