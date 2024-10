San Marino Beer Fest: protestano i residenti per il rumore notturno. La replica di Segreteria e Giunta

Un gruppo di residenti della zona del Parco Ausa di Dogana, in protesta soprattutto per i concerti fino a notte inoltrata al San Marino Beer Fest. “Ci sentiamo abbandonati, nonostante le ripetute segnalazioni nessuno interviene” - scrivono, specificando di non essere contro gli eventi che vengono organizzati nel parco, ma la “musica altissima, i parcheggi selvaggi anche nelle proprietà private, i boccali di birra abbandonati davanti alle abitazioni, hanno veramente passato il segno”. I residenti richiamano anche la legge che impone limiti all’inquinamento acustico in orario notturno vicino alle zone residenziali, “costantemente violata – accusano - senza che nessuno prenda provvedimenti o si costringano gli organizzatori a rispettare le regole”.

Pronta risposta della Segreteria di Stato al Turismo e della Giunta di Castello di Serravalle: “Auspichiamo comprensione per il disagio arrecato a quelle famiglie che non si vedono garantito il diritto alla quiete – replicano - impegnandoci affinché ogni distorsione sia eliminata”. Segreteria e Giunta invitano ogni cittadino, gli organizzatori e i fruitori dell’evento a rispettare le normative, assicurando che “le forze dell’ordine, già pre-allertate, interverranno quando necessario”. Pur ritenendo doveroso ragionare concretamente della individuazione di uno spazio per eventi in territorio - chiuso, idoneo, sicuro – specificano, infine, che “nonostante l’attenzione dovuta ad ogni segnalazione dei cittadini si ritiene “non vi siano ad oggi motivazioni per limitare ulteriormente l’organizzazione dell'evento”.