Reiterati episodi di maleducazione in Città: Capitano di Castello richiama al rispetto

La Giunta di Castello della Città di San Marino segnala un nuovo episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti in via Gino Giacomini, nella zona Colombaia, nonostante i numerosi appelli fatti in passato per evitare simili atti di inciviltà. La Giunta esprime grande disappunto verso chi lascia rifiuti fuori dai cassonetti, ignorando le regole della raccolta PAP, attiva nel castello.

Il Capitano di Castello, anche in veste di giovane cittadino, si dichiara sconcertato dalla mancanza di rispetto per la cosa pubblica, ribadendo che si chiede solo di rispettare le regole e di fare il proprio dovere. Se la situazione persiste, saranno richiesti controlli rigorosi da parte delle autorità.

Inoltre, si ricorda che è obbligatorio utilizzare il centro multi raccolta per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e che abbandonarli fuori dagli spazi autorizzati costituisce un reato ambientale perseguibile penalmente.