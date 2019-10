Chiesanuova: i bambini tornano a giocare all'aria aperta con il nuovo parco

Inaugurato il nuovo "Parco di mezzanotte" a Chiesanuova: parco giochi per bambini ripristinato con nuove strutture a norma di legge, secondo le specifiche di sicurezza attuali. I bambini possono quindi tornare a giocare all'aperto in uno spazio più grande rispetto a quelli disponibili. Soddisfazione è stata espressa dalla Giunta perché, è stato detto, "è giusto che in un Castello come il nostro ci siano tutti i requisiti per rendere la vita gradevole a grandi e piccoli". Nel pomeriggio è stata organizzata anche una passeggiata ecologica per raccogliere i rifiuti abbandonati a bordo strada e nelle aree pubbliche.