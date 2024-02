Christian De Sica riceve l'onorificenza di Sant'Agata per il film 'I Limoni d’Inverno': "Un grande onore"

Una giornata primaverile accoglie Christian De Sica a San Marino, per ricevere l'onorificenza di Sant'Agata con il grado di commendatore. Ad accompagnarlo la moglie Silvia Verdone, mentre a insignirlo è il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, durante la cerimonia a Palazzo Braschi, alla presenza del segretario alla Sanità Mariella Mularoni.

Un contributo importante alla realizzazione del film “I limoni d'inverno”, di cui De Sica è protagonista, arriva dall'Iss e in particolare dal reparto di Neurologia, che ha fornito la sua esperienza sull'Alzheimer, tema principale del film, al fine di trattarla nella maniera più realistica possibile. Importante anche l'apporto dell'Asspic, per raccontare la malattia dal punto di vista della famiglia.

La pellicola narra di un amore platonico, che riempie la solitudine dei due protagonisti. Sullo sfondo, appunto, la patologia neurodegenerativa da cui è affetto Pietro Lorenzi, interpretato da De Sica.

"Abbiamo dato supporto cercando di far capire come si fa una diagnosi precoce e la presa in carico del paziente - spiega Susanna Gutmann, responsabile unità operativa Neurologia -. Ne è emerso un film che rispecchia molto la realtà".

"È stata un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia - commenta la Mularoni - e per diffondere una maggiore consapevolezza sui malati e le persone che li assistono".

Il legame con il Titano tramandato dal padre, Vittorio De Sica, che fu il protagonista assieme ad Anna Magnani del film “Lo sconosciuto di San Marino”. "Ricordo che sono venuto qui quando avevo circa 12 anni - racconta Christian De Sica - e ho preso dei francobolli di San Marino che ho ancora a casa. Ora ricevere questa onorificenza è un onore. Se vi capita andate a vedere 'I limoni d'inverno' perché è un grande film, fatto da una grande regista che è Caterina Carone".

All'orizzonte ora nuove collaborazioni per lo sviluppo dell’industria cinematografica e di corsi dedicati nei programmi dell'Università di San Marino. "Spero di poter venire a San Marino e portare dei giovani - continua De Sica -, aprendo scuole di recitazione. Magari anche creare un teatro di posa e venire a girare dei film sul Titano è un sogno nel cassetto che speriamo di realizzare". "Contiamo sulla disponibilità di De Sica - afferma Belluzzi - per il progetto di creazione di conoscenze e competenze nell'ambito cinematografico assieme a Unirsm, ma con potenziali sviluppi anche nel Centro di formazione professionale".

Nel video le interviste a Susanna Gutmann (responsabile unità operativa neurologia), Mariella Mularoni (segretario alla Sanità), Christian De Sica (attore) e Andrea Belluzzi (segretario alla Cultura e all'Istruzione)