Clima invernale a maggio: pioggia e nebbia a San Marino, neve a Carpegna

Annunciato, questa mattina il maltempo è tornato a colpire San Marino e l'Emilia-Romagna con pioggia e nebbia. Temperature precipitate, arrivando a 3,5 gradi sul Titano, 6 a Rimini. Non si segnalano al momento particolari disagi.

A Carpegna neve sull'Eremo, con le prime precipitazioni iniziate già ieri sera attorno alle 20.

La Protezione Civile nei giorni scorsi ha diramato un allerta meteo codice arancione per criticità idraulica e idrogeologica, giallo per criticità temporali e vento. Le precipitazioni proseguiranno a San Marino e nel romagnolo per tutta la mattinata, con un miglioramento nel primo pomeriggio.



Per chi viaggia si segnalano nevicate intense sull'autostrada A1 Panoramica tra Pian Del Voglio ed Aglio - sul crinale tra Emilia-Romagna e Toscana - e più deboli tra Rioveggio e Pian Del Voglio e su tutta la A1 Direttissima. A causa della neve, spiega la Società Autostrade, "in collaborazione con la Polizia Stradale, sono in atto i provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulla A1 Panoramica tra Pian del Voglio e il bivio con la A1 Direttissima".