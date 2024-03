Codice della Strada: patente ritirata per chi guida al cellulare

Macchina confiscata e ritiro della patente da 20 giorni a tre mesi, per chi guida parlando al cellulare. Rispetto agli autovelox, chi supera di 40 km orari il limite previsto, si ritroverà con la patente sospesa. Per infrazioni di velocità lievi la sanzione è, invece, dimezzata. Queste sono alcune delle modifiche introdotte dalla versione aggiornata del nuovo codice della strada che entra oggi in vigore.

Nato nel 2008, è stato modificato con decreto delegato quest'anno, per superare alcuni conflitti normativi. “Un progetto che aumenta la sicurezza sulle strade e favorisce la fluidità del traffico” commenta il Segretario agli Interni Gian Nicola Berti che ha presentato le novità insieme al Comandante della Polizia Civile Werter Selva. Sullo stato di alterazione fisica tolleranza zero per il tasso alcolemico per i minori di 18 anni o per chi abbia la patente da meno di tre anni. C'è una modifica molto sentita: chi ha più di 16 anni e guida un veicolo omologato per due persone può trasportare il passeggero senza sanzione.

E' stato depenalizzato il reato di circolazione senza assicurazione: “Ci siamo resi conto che il sistema sanzionatorio penale per questa fattispecie non è immediatamente efficace – commenta il Segretario Berti - per cui abbiamo pensato ad una confisca amministrativa e una sanzione da un minimo di mille euro” Arrivano anche i parcheggi rosa per le famiglie vicino ai luoghi più sensibili come ospedale e scuole.

Nel video l'intervista a Gian Nicola Berti, Segretario Interni