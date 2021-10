Collaborazione più stretta tra le Autorità di contrasto di San Marino ed Europol per la prevenzione e lotta alla criminalità e al terrorismo

Entra in vigore, con la reciproca trasmissione delle note controfirmate tra il Direttore Esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, e il Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, il 'working arrangement', ovvero l'accordo operativo per la collaborazione nella prevenzione e repressione del terrorismo, il crimine organizzato, i reati finanziari, la falsificazione del denaro e dei mezzi di pagamento. L’Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL viene indicato quale punto di contatto sammarinese per lo scambio di informazioni tra Europol e i tre Corpi di Polizia (Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca), oltre che per la condivisione di buone prassi, di conoscenze specialistiche, di analisi strategiche, di informazioni sulle procedure investigative e sui metodi di prevenzione dei crimini nonché per la partecipazione alle attività formative. L’Intesa – fa sapere la Segreteria Esteri - potrà divenire pienamente operativa a breve, quando saranno perfezionate le procedure tecniche utili a stabilire i necessari collegamenti protetti tra i rispettivi punti di contatto”.

La Repubblica di San Marino si dota, quindi, di un ulteriore strumento di cooperazione internazionale di polizia, strategico per meglio integrare la politica di sicurezza del Paese con quella dell’Unione Europea anche nella prospettiva della prossima definizione di un Accordo di Associazione.