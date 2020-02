Come parlare ai bambini del Coronavirus?

Di Coronavirus si parla tanto, spesso anche davanti ai bambini. Per questo Telefono Azzurro ed un gruppo di esperti chiedono ai genitori un'attenzione particolare

L'eccezionalità di scuole ed attività sportive chiuse, discorsi concitati in casa, indicazioni esasperanti sull'igiene, la ricerca di disinfettanti: l'attuale situazione può tradursi in esperienze stressanti per adolescenti o bambini. Ecco perché con i più piccoli occorre seguire qualche accorgimento in più.

Cosa è consigliabile allora che facciano i genitori? Prima di tutto bisogna ascoltarli, prestando attenzione a possibili manifestazioni di paure ed ansia, senza ridicolizzarli. Per rassicurarli non c'è nulla di meglio che parlare con loro, ascoltare le loro domande e provare a rispondere con trasparenza, condividendo informazioni verificate, senza fornire dettagli fuorvianti, con con un linguaggio comprensibile e adeguato all'età.

Importante anche sforzarsi di preservare qualcosa della routine familiare, conservando abitudini domestiche come la visione di un film, l'orario del pranzo o della cena. Aiutarli infine a seguire con scrupolo le indicazioni per permettere azioni di prevenzione efficaci, permettendo tuttavia momenti di condivisione e di contatto con i coetanei, anche grazie al supporto del mondo digitale.