Comitato sammarinese bioetica: verso il 14° Global Summit of National Ethics Committees

Nel servizio le interviste a Luisa Maria Borgia (Presidente Comitato Sammarinese Bioetica) e Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità)

Manca sempre meno al via del 14° Global Summit of National Ethics Committees che dal 17 al 19 aprile si riunirà, per la prima volta, a San Marino. Invitati i comitati nazionali di bioetica di tutto il mondo insieme a rappresentanti dell'OMS, UNESCO e varie organizzazioni internazionali.

"Devo dire che avevamo un po' il timore che non ci fosse una risposta massiccia - afferma Luisa Maria Borgia, presidente Comitato Sammarinese Bioetica - in realtà rispetto alla media dei Summit precedenti che si aggirava intorno ai 100, massimo 120 iscritti, siamo arrivati ad oggi a 150 iscritti da 50 paesi del mondo".

“Crisi, evoluzione e crescita” il titolo dell'appuntamento: al centro le sfide che i comitati etici di tutto il mondo dovranno affrontare per guidare il passaggio da una fase storica ad un'altra, perché dopo la pandemia e le crisi che stanno divampando in tutto il mondo, afferma Luisa Maria Borgia, l'etica non sarà più la stessa.

"Siamo molto orgogliosi - aggiunge Mariella Mularoni, Segretario di Stato Sanità - di essere stati scelti come paese per ospitare il 14° Global Summit of National Ethics Committees, evento patrocinato dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Congresso di Stato, organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È quindi un riconoscimento importante soprattutto per il nostro comitato di bioetica".

