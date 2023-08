Con Papa Francesco per costruire la generazione della pace, anche San Marino partecipa a Lisbona

Per Papa Francesco Lisbona questa settimana sarà la capitale del mondo o almeno la capitale che custodisce il futuro del mondo rappresentato dai giovani presenti alle giornate mondiali della gioventù che il Portogallo ospita dopo l'edizione di Panama 2019.

Il pontefice, accolto da un bagno di folla e dalle autorità portoghesi, si è poi rivolto all'Europa per quello che definisce un frangente storico in cui mancano rotte di pace. Il mondo intero - dice Papa Francesco - ha bisogno del ruolo di pontiere e di paciere dell'Europa.

Tra il milione di ragazzi che ospiterà Lisbona fino al prossimo 6 agosto anche una delegazione della diocesi di San Marino Montefeltro. 57 giovani cattolici guidati da Monsignor Andrea Turazzi.

Per i giovani di Lisbona dall'incontro con persone di ogni angolo del mondo dovranno nascere momenti di impegno e riflessione. Sentieri che in questi giorni saranno indicati in prima persona direttamente da Papa Francesco.

Nel servizio l’intervista a Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro