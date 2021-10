Consulta Sociale e Sanitaria: le problematiche della Medicina di Base al centro della seduta odierna

Nuova seduta, questa mattina, della Consulta Sociale e Sanitaria; che aveva richiesto un incontro al Direttore cure primarie per approfondire le problematiche che stanno interessando la Medicina di Base. Presente, oltre ad Agostino Ceccarini, anche il Direttore Generale dell'ISS Sergio Rabini. I due si sono soffermati sulle difficoltà del settore, accentuate dalla pandemia. Le problematiche più significative – è stato spiegato – riguardano il personale, sia medico che infermieristico; notevoli le carenze di organico, forti difficoltà nelle sostituzioni. Sottolineate tuttavia anche le misure adottate per incrementare l'efficienza del servizio. Diverse le domande da parte dei membri della Consulta; riguardanti ad esempio l'assistenza domiciliare ai pazienti con problemi di motilità, o le difficoltà a mettersi in contatto con i centri sanitari. E non sono mancati spunti di carattere organizzativo.