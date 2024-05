Consulta Sociale e Sanitaria: parere favorevole all'acquisto di nuovi macchinari sanitari

I criteri seguiti per un ritocco della retta per gli ospiti della Casa di Riposo sono legati alle dinamiche del costo della vita. 1.902 euro mensili per il 2024; 1.929 euro per il 2025 e 1.955 euro per il 2026, con una rivalutazione dell'1,5%. La Consulta Sociale e Sanitaria analizza la proposta e rileva al contempo come in questi anni le pensioni però non siano state rivalutate, lanciando dunque la raccomandazione di provvedervi al prossimo governo.

Sul tavolo anche il Piano Investimenti 2024: espresso parere favorevole all'acquisto dei macchinari proposti dopo il discernimento dei responsabili Iss e dei Direttori di Dipartimento. Obiettivo: porre rimedio all'obsolescenza che compromette il corretto funzionamento delle strumentazioni sanitarie. I costi da affrontare, per ogni macchinario, possono essere potenzialmente alti - viene spiegato – ma sono ammortizzati dai risparmi a medio-lungo termine. Perché investire in salute – è stato messo in evidenza - porta in sostanza ad abbattere costi sociali ed economici in prospettiva.

Richiami, infine, alla riunione della settimana scorsa che ha visto l'incontro con il primario della medicina fisica e riabilitativa, Ombretta Davoli: il punto sull'attività, le prospettive ed un focus sull'importanza, anche qui in chiave risparmio, della appropriatezza che deve riguardare le cure, le visite, anche quelle a domicilio, in considerazione delle lunghe liste d'attesa e della limitatezza delle risorse che vanno pertanto ottimizzate. Il Coordinatore Gabriele Raschi ha ricordato nell'occasione come la riabilitazione sia uno dei pilastri della salute insieme alla cura e soprattutto alla prevenzione, sulla quale la Consulta ha il dovere di insistere.