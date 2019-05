Consulta socio-sanitaria: al centro le consulenze e la carenza di medici in cardiologia

Nell'ultima riunione della Consulta arrivano alcune delle questioni legate alla carenza di medici. Due dei punti principali del confronto con i vertici dell'Iss sono stati le consulenze e gli emolumenti. Proprio a proposito di consulenze, la Consulta parla di “numerosi” accordi tra le autorità sanitarie e i professionisti per due ragioni: il bisogno di medici per colmare gli organici e, allo stesso tempo, saperi e conoscenze che mancano. Dalla Consulta arriva allora la richiesta di cercare di far diventare autonomo l'ospedale di Stato, in un periodo complicato per la ricerca di personale sanitario tanto a San Marino quanto in Italia.

Per il presidente Giuliano Giardi è fondamentale che il consulente che arriva in territorio insegni ai colleghi, trasmettendo loro conoscenze per renderli autosufficienti. Dalla Consulta anche la richiesta di sottoporre i consulenti a un sistema di valutazione. Ci sono poi gli emolumenti per i quali, prosegue Giardi, non “c'è una regola fissa”. Altra criticità riguarda la cardiologia dove i dottori non fanno la reperibilità proprio a causa della carenza di personale. Nel corso della riunione sono stati analizzati i dati relativi ai decessi durante il ricovero nelle struttura sanitaria di Cotignola utilizzata dai pazienti sammarinesi.