Continuano ad aumentare i positivi in Repubblica. Situazione drammatica in Germania e in Russia

Continuano ad aumentare i positivi attivi in Repubblica, sono 158 con 23 nuovi casi. Purtroppo si è verificato anche un nuovo decesso, si tratta di un 87enne sammarinese. Non accadeva dallo scorso 25 ottobre, le vittime totali dunque ora sono 93. 2 i ricoverati, con un nuovo ingresso in isolamento. 12 le guarigioni. Anche in Italia continua a crescere l'incidenza settimanale, ora a 98 per 100mila abitanti, sette giorni fa era a 78, l'Rt è a 1,21, stabile. In crescita anche le terapia intensiva, il tasso di occupazione è al 5,3% contro il 4,4% di una settimana fa, e le aree mediche sono piene al 7,1% contro il 6,1% dell'ultima rilevazione.

Tutti dati, in ogni caso, sotto la soglia di allerta. A rischiare la zona gialla sono Friuli Venezia Giulia e Bolzano, secondo la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini, al momento non ci sono nuove restrizioni, “ma se costretti a cambi di colore – ha detto – credo non si possa penalizzare quell'85% di italiani vaccinati”. Da lunedì in Austria sarà lockdown generale, per 20 giorni, poi continuerà per i soli non vaccinati. Da febbraio scatterà l'obbligo vaccinale. Molto male anche la Germania, dove in 4 settimane l'incidenza del virus si è quintuplicata, ha detto il ministro della Salute Spahn. Nuovo record anche in Russia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.254 morti, che porta il totale ad oltre 261mila.