Contratto: bancari in sciopero, manifestano sul Pianello, "affronto alla nostra dignità"

Dipendenti delle banche in sciopero a San Marino per l’atteggiamento che definiscono provocatorio sin qui dimostrato dalle controparti nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da 13 anni, “un affronto alla democrazia ed alla dignità dei lavoratori” - accusano. Questa mattina, come previsto, si sono ritrovati in Piazza della Libertà per un sit-in coordinato dalle organizzazioni sindacali, in contemporanea con i lavori del Consiglio Grande e Generale. I bancari di Bsm, Bac e Carisp – non aderiscono, lo ricordiamo, i dipendenti di Bsi – lamentano il fatto che le retribuzioni “non abbiano visto alcun tipo di rivalutazione, totalizzando una perdita del potere di acquisto di oltre il 30%”.