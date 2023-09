Convegno Sale Operatorie: focus su innovazione tecnologica, tra potenzialità e dubbi

Sentiamo Pasqualino D'Aloia e Barbara Mangiacavalli

Mondo scientifico a confronto sull'uso delle nuove tecnologie in chirurgia. Quali ricadute sulle organizzazioni sanitarie, come cambia la formazione degli operatori, approfondendo un doppio binario, tra potenzialità e rischi connessi. “L'innovazione tecnologica – spiega Pasqualino D'Aloia, Responsabile Scientifico del convegno - è senza ombra di dubbio qualcosa che ci permetterà di migliorare le risposte di cura ma ci mette anche una serie di dubbi che sono quelli da un punto di vista etico quelli da un punto di vista legato alla privacy e come anche i cittadini potranno vivere questo nuovo paradigma e questo nuovo modello di cui non sono ancora stati informati per cui credo che questo sia anche la parte più difficile da far capire ai cittadini".

Occasione anche per guardare al ruolo del personale infermieristico, stante la carenza numerica di professionisti, e dopo che la pandemia ha ridisegnato i bisogni nell'assistenza socio-sanitaria. “A seguito della pandemia – dice Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale Federazione Ordini Professioni Infermieristiche - l'assistenza territoriale è sempre stato un asset importante insieme all'assistenza ospedaliera, alla prevenzione. Però sembra quasi che il mondo si sia un pochino dimenticato rispetto agli anni precedenti e questo ha riportato alla ribalta la necessità di avere un sistema di cure territoriali, un sistema di continuità di presa in carico di cura, un sistema che prende in carico la fragilità, la disabilità. Da un lato, c'è bisogno che le istituzioni inizino a mettere a terra la strategia per sostenere un servizio socio sanitario che possa prendere in carico qualsiasi situazione. Dall’altro, c'è il ruolo dell'infermiere, che è un ruolo importante perché può garantire la territorialità, la prossimità, la domiciliarità. Però c'è bisogno di lavorare affinché questa professione recuperi l'attrattività. I giovani la scelgono ancora; quello che fa perdere poi attrattività sono le condizioni dei modelli organizzativi, operativi e le condizioni economiche, contrattuali.

Nel video, le interviste a Pasqualino D'Aloia, Responsabile Scientifico e a Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale Federazione Ordini Professioni Infermieristiche