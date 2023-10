Cooperativa Agricola Latte Sammarinese ferma l'attività

La Cooperativa Agricola Latte Sammarinese - che ha in gestione, in convenzione con lo Stato, la Centrale del Latte - mette la parola 'fine' ad una vicenda annosa. È di oggi la comunicazione ufficiale a clienti e fornitori di cessazione dell'attività, a partire da sabato 21. Contestualmente, inviata una nota all'Eccellentissima Camera con la richiesta di risoluzione della convenzione stessa, per nullità; nonché di risarcimento del danno. Pronta, comunque, a concordare le modalità di riconsegna della struttura, per permetterne la riassegnazione in tempi brevi.