Coriano: sindaco scrive a Poste Italiane, l'ufficio di Cerasolo va potenziato

A seguito dell’emergenza Covid-19 l’ufficio postale di di Cerasolo Ausa è stato ridimensionato nell’orario di apertura e nel personale, questo come riportato all’Amministrazione di Coriano, ha causato non pochi disservizi agli utenti dello stesso. Un ufficio al quale accedono anche i sammarinesi per le varie pratiche legate all'Italia.





Più volte il sindaco di Coriano ha sollecitato Poste Italiane affinché non solo venisse ripristinato al più presto il servizio pieno su tutto il territorio ma che si programmasse anche il potenziamento dei servizi stessi, proprio a supporto della situazione complicata in cui i cittadini stanno vivendo. Richiesta principale quella di chiedere l’installazione di un postamat anche presso l’ufficio postale di Coriano in via Garibaldi. “Nonostante le rassicurazioni in merito alla possibilità di installare postamat a Coriano ancora non ci risultano progetti in merito e nemmeno una risposta ufficiale” scrive l'amministrazione, per questo Domenica Spinelli ha nuovamente inviato una lettera alla direzione della provincia di Rimini di Poste italiane con la richiesta di accelerare i tempi sulla soluzione dei problemi.