Coronavirus a San Marino: 3 nuovi casi. Gruppo di coordinamento: "Rispettare la quarantena"

Gli aggiornamenti dall'Authority Sanitaria

L'ultimo aggiornamento sull'emergenza porta a 26 il totale delle persone positive al virus in Repubblica. Sono tutte curate all'interno delle strutture sanitarie sammarinesi. Tre sono i nuovi casi e 19 i ricoverati in ospedale. Cinque di loro si trovano in terapia intensiva: una donna e quattro uomini, una persona in più rispetto a ieri. Presentano una “sintomatologia severa”. Sintomi “moderati”, invece, per i 14 pazienti nell'ala predisposta. I sette individui che si trovano a casa hanno sintomi “lievi”.

Le quarantene domiciliari arrivano a 137 e, nel corso dei giorni, continua ad aumentare il numero di chi l'ha terminata (66 persone). Allo stesso tempo, il Gruppo di coordinamento raccomanda ai cittadini di rispettare l'obbligo della quarantena. Questo in seguito a segnalazioni di presunte irregolarità.

Da Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria, anche l'appello a considerare solo le informazioni ufficiali, visto il rischio di fake news specie sui social. A livello di esami, sono stati effettuati 57 tamponi; cinque sono in attesa dell'esito. Nei prossimi giorni, fa sapere il Gruppo, gli accessi in determinate aree dell'ospedale, i percorsi al suo interno e altri aspetti potrebbero essere rimodulati o limitati, a tutela della salute pubblica.

Al momento, non risulta che ci siano sammarinesi in quarantena o in cura all'estero, ma la raccomandazione è di segnalare eventuali situazioni di questo tipo alle istituzioni.

