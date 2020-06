Coronavirus a San Marino: nessun nuovo caso nell'intero fine settimana. Due i guariti

Il punto coronavirus a San Marino

Buone notizie dai dati del Gruppo per le emergenze sanitarie sulla diffusione dell'epidemia da Covid19 sul Titano: nell'intero weekend non è stata riscontrata nessuna nuova positività a fronte di 19 tamponi effettuati. Fermi dunque a 270 i positivi in osservazione sanitaria.

Aumentano di due i guariti che salgono così a 359.

Tra i malati 4 sono ricoverati all'Ospedale di Stato: uno in terapia intensiva, 3 nella degenza di isolamento dove nel fine settimana si è registrata una dimissione, ma purtroppo anche una nuova entrata. Nessun decesso, il totale resta fermo a 42.

336 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti: 299 laici riguardano i congiunto, 30 i sanitari, 7 le Forze dell’Ordine. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 4.485. I test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato sono 10.355.