Coronavirus: Iss lancia nuovo numero telefonico per chiedere informazioni sanitarie

Da domani la popolazione sammarinese avrà un nuovo numero telefonico da chiamare in caso di dubbi sul Coronavirus: lo 0549-994001. Il numero sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 18; risponderà personale Iss. Il nuovo contatto si aggiunge alle FAQ presenti sul sito dell'Istituto e alle informazioni verificate in circolazione. Restano validi anche gli altri numeri: quello della Centrale operativa interforze (0549-888888) e del Dipartimento Affari Esteri per l’assistenza nelle fasi di rientro dalle zone a rischio (0549-882337).