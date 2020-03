Coronavirus: l'Italia pronta a varare decreto economico mentre il contagio si espande in Europa e nel mondo

Anche in Italia, come a San Marino, entrerà in vigore un decreto con misure economiche correlate all'emergenza coronavirus.

Stando alle anticipazioni prevede fondi per 50 milioni da distribuire alle imprese per l'acquisto di guanti e mascherine e un credito d'imposta del 50% per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a massimo 20mila euro. La bozza di decreto prevede congedi per genitori con figli sotto i 12 anni. Nessun limite di età in caso di figli disabili. Agli autonomi indennità una tantum di 500 euro. Sì alla produzione di mascherine chirurgiche.

Intanto il numero di morti per coronavirus nel mondo oggi ha raggiunto quota 6036. Emerge da un bilancio realizzato dalla France presse: quasi 160mila i contagi. La Cina resta il paese con il più alto numero di morti: stando agli ultimi dati sono 3.199. In Europa l'epidemia progredisce rapidamente, con 1.907 vittime di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna. Tutta la Repubblica Ceca in quarantena, l'Austria chiude tutto. Negli Usa più di 2.800 casi.