Coronavirus San Marino: 1 solo positivo, 5 guariti e zero ricoverati in Ospedale

Un solo positivo, ma su 75 tamponi, ieri. Prosegue il trend positivo dell'epidemia sul Titano, che registra 5 guariti e sopratutto non ci sono più malati covid ricoverati in Ospedale. Come comunica il Gruppo di coordinamento per le emergenze. Sono invece 163 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Restano 214 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti (194 laici, 15 sanitari, 5 Forze dell’Ordine); 1.890 quelle terminate.

Dall'inizio dell'epidemia, i casi COVID-19 registrati complessivamente sono 688. Di questi casi, attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 163, i deceduti 42, i guariti 483.



Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 5.061. Proseguono i test sierologici al Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato che sono diventati 12.756.





In mattinata si è riunita la Consulta Sociale e Sanitaria alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e il nuovo Direttore Generale dell'Iss Alessandra Bruschi. Una riunione interlocutoria nella quale si è parlato per lo più di riorganizzazione dell'ospedale; della necessità di personale compiendo anche con una valutazione sul corretto utilizzo di quello attualmente impiegato. In buona sostanza sono state imbastite alcune linee di programmazione per il futuro dell'ospedale sfruttando in maniera mirata le risorse a disposizione.