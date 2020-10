Rispetto a ieri sono 21 i nuovi casi di coronavirus a San Marino che portano il totale dei positivi a 212. Le quarantene attive salgono a 210 e si registra anche un nuovo ricovero che porta il totale dei pazienti in ospedale a 5.





Dei ricoveri però due, uno in terapia intensiva e uno in isolamento in medicina, sono risultati positivi al covid ma ricoverati per altre problematiche.