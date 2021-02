Coronavirus San Marino: 35 nuovi casi in territorio

Sono 35 i nuovi casi di coronavirus rilevati a San Marino nelle ultime 24 ore su 333 tamponi effettuati, ieri ne erano stati fatti 356. Scende la percentuale di positivi al tampone, oggi al 10,51%. Cinque le guarigioni e resta invariata la situazione in ospedale, 24 in totale le persone ricoverate di cui 14 nel reparto covid e 10 in terapia intensiva, a cui si aggiungono altri pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie.



Resta ancora alta la saturazione del reparto ferma all'83%. Nessun decesso rimangono 73 quelli totali, 31 nella seconda ondata. Sono 323 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il numero totale di contagi individuati dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 3.621, quasi 41.400 i tamponi eseguiti (41.383).