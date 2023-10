Covid-19: 42 positivi attivi a San Marino. Aumentano ricoveri e decessi in Italia

Sono 42 i positivi attivi al Covid-19 a San Marino secondo quanto riportato dall'ultimo bollettino ISS del 15 ottobre. Due i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, mentre il resto dei casi sono seguiti a domicilio.



In italia i ricoveri e i decessi per il coronavirus sono in una fase di crescita lineare. Dal 4 ottobre è quasi raddoppiato il tasso medio di crescita nelle terapie intensive. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche, basate sui dati aggiornati all'11 ottobre.



I risultati indicano che a livello nazionale si osserva una "crescita lineare di occupazione dei reparti ordinari, terapie intensive e decessi". I tassi di crescita dei decessi a settimana e delle presenze nei reparti ordinari rimangono quasi invariati rispetto a quelli registrati fra il 28 settembre e il 4 ottobre, con circa 20 unità a settimana per i decessi (con un livello all'11ottobre di 160 decessi a settimana) e 75 unità al giorno per i reparti ordinari (con un livello di 3.600 unità). Nello stesso periodo è quasi raddoppiato il tasso di crescita delle presenze in terapia intensiva, passato da 3.3 a 5.7 unità al giorno (con un livello di 120 unità).

In Emilia-Romagna, secondo l'analisi di Sebastiani, l'occupazione dei reparti ordinari degli ospedali è di 145 unità per milione di abitanti, con tasso medio di crescita 3.5 unità per milione al giorno. In regione si registra anche una crescita lineare delle terapie intensive, con 6,5 unità per milione di abitanti e tasso medio 0.2.