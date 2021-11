Covid, 229 i positivi attivi. Resta un solo ricoverato all'Ospedale

Salgono sopra quota 200 i positivi attivi a San Marino secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino dell'Iss. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 38 nuovi positivi e 5 guariti per 229 positivi totali. Stabile la situazione in ospedale con un solo ricoverato in area medica. Resta covid free la terapia intensiva.

Dalla giornata di oggi i Volontari di Protezione Civile ritornano a prestare il loro servizio di Assistenza al Punto Vaccini di Cailungo. Salgono infatti le prenotazioni delle terze dosi di richiamo che, oltre al Centro Azzurro, verranno quindi somministrate anche all'Ospedale di Stato.