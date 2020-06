Covid a San Marino: più uomini che donne, età media 52 anni, il più giovane ne ha 4

Aldilà dei numeri quotidiani, il Gruppo per le emergenze ha anche analizzato i dati nel loro insieme, per esempio si sono ammalati più uomini che donne, ma lo scarto è minimo: 51,4% contro il 48,6%, il più giovane ad essersi ammalato, ha 4 anni, mentre quello più anziano 96. Il Gruppo per le emergenze sanitarie ha spulciato nei 671 casi riscontrati fino alla fine di maggio. Per una età media di 52 anni. Per esempio una percentuale bassissima ha colpito bimbi e adolescenti, salendo gradualmente i range d'età fino a raggiungere quasi il 30% per pazienti da 51 a 64 anni, la fascia più colpita in territorio dopo quella dei trenta-quarantenni. Curva che ridiscende per attestarsi a circa un positivo su 10, dai 65 agli 85 anni. Mentre tra i novantenni, è stato infettato il 4,65%.