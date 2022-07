Covid: aumentano i contagi sia a San Marino che in Italia, Sileri invita a vaccinarsi

Continuano ad aumentare i casi di positività Covid in Repubblica con 86 positivi attivi nelle ultime 24 ore. Dai dati aggiornati del cruscotto Iss, i ricoverati salgono da 12 a 13 in ospedale, mentre i malati a casa sono 581 (9 in più rispetto a ieri). Le guarigioni sono 81.



Crescono anche in Italia i numeri dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è aumentato del 35,5%. Oltre 142mila i nuovi contagi totali, mai così tanti da fine gennaio. Il tasso di positività è risalito al 26%. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha rinnovato l'invito a vaccinarsi subito e a non attendere la versione del vaccino tarata sulle nuove varianti. Solo così si potranno evitare le restrizioni il prossimo autunno.