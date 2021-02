Covid: da Israele vaccini a 20 Paesi, anche a San Marino

Oltre alla Autorità nazionale palestinese, Israele ha deciso di destinare quantità limitate di vaccini ad una ventina di Paesi con cui mantiene buone relazioni. Lo ha riferito la radio pubblica Kan secondo cui la lista di quei Paesi - che ancora non è stata pubblicata - include Stati africani (fra cui Chad ed Etiopia), latino americani (fra cui Honduras e Guatemala), ed anche europei, come Ungheria, Repubblica Ceca e San Marino. Ciascuna spedizione dovrebbe essere di un ordine di grandezza compreso fra 2.000-5.000 dosi, per un totale approssimativo - ha specificato la radio - di 100 mila dosi. Come riporta Ansa









La emittente ha appreso che il ministero della sanità è stato sorpreso dalla iniziativa, elaborata con grande discrezione dal premier Benaymin Netanyahu e dal consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat.