Covid, dal Gruppo per le emergenze ulteriore raccomandazione all'uso della mascherina e novità sui tamponi

Dopo un mese torna a riunirsi il Gruppo per le emergenze. Il virus corre, e l'aumento dei contagi richiede guardia alta e attento monitoraggio. Del resto per la stessa OMS la pandemia va trattata ancora come un'emergenza internazionale. Fronte vaccini, è stata completata la quarta dose a tutti ospiti della RSA che non hanno avuto il Covid dopo la terza. In Italia, come noto, è iniziata la somministrazione agli over 60. “San Marino – afferma il Direttore Generale dell'Iss Francesco Bevere - è in linea con i paesi vicini. Seguiremo lo stesso percorso”.

Si è parlato anche di tamponi, in cerca di soluzioni alle lunghe file di questi giorni. “Aumenteremo la possibilità di eseguirli anche nei giorni festivi e prefestivi. Il Direttore Sanitario ha ricevuto dal Gruppo per le emergenze indicazioni molto precise che porrà in essere nel giro delle prossime 48 ore. Quindi anche questa volta l'ISS e lo Stato risponderanno con operatività alle esigenze dei cittadini”.

Riguardo ai presidi di sicurezza individuali, all'orizzonte non c'è l'obbligo della mascherina: il suo utilizzo in luoghi chiusi ed affollati non sarà imposto ma raccomandato con ancor più forza. "La mascherina in luoghi affollati non all'aperto è un accorgimento che andrebbe utilizzato sempre" raccomanda Bevere. "Non c'è nessuna imposizione né in mente né in corso – assicura – ma faremo un'ulteriore raccomandazione ad indossarle quando c'è necessità. So che questo già accade nei supermercati”.

“Le considerazioni che stanno emergendo dal Gruppo per le emergenze – ribadisce il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta - sono quelle di continuare così come in Italia senza introdurre nuove misure, ovviamente raccomandando in maniera ancor più forte l'utilizzo della mascherina in situazioni di assembramento o in luoghi chiusi. E' vero che c'è una crescita molto significativa del contagio, d'altra parte non c'è un aumento consistente – almeno per ora – dei ricoveri, quindi ancora siamo in una situazione che va attenzionata ma non è critica”.

Nel video le interviste al Direttore Generale dell'Iss Francesco Bevere e al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta.