Covid: nuovo decesso nell'ultimo aggiornamento ISS

Sono 13 in totale i positivi attivi al coronavirus a San Marino, cinque in più rispetto all'ultimo aggiornamento del 6 agosto. Una sola persona risulta ricoverata all'ospedale di stato, si è però registrato un nuovo decesso: è un uomo di 78 anni positivo al covid che porta il totale delle morti da inizio pandemia a 126. Situazione complessiva quindi in lieve aumento, ma i dati restano bassi: il virus ad oggi continua a non apparire più un emergenza.

Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiunta però recentemente una nuova variante da tenere sotto osservazione, soprannominata Eris, che si sta rapidamente diffondendo in molti paesi tra cui l'Italia. Nei paesi in cui la circolazione è più diffusa, come il Regno Unito, sono in aumento i ricoveri ospedalieri, in particolare tra gli anziani, ma i livelli complessi rimangono bassi. Tra i sintomi più comuni mal di gola, naso chiuso e dolori muscolari; meno presente la febbre così come la mancanza di respiro o la perdita di olfatto.