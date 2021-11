Brutte notizie arrivano dal bollettino Iss: si registra infatti un nuovo decesso che porta a 93 il totale delle vittime per covid. Salgono ancora anche i positivi attivi: 23 le positività registrate nelle ultime 24 ore, a fronte delle sole 12 guarigioni portano a 158 il totale dei casi. Stabile la situazione in ospedale dove restano due persone ricoverate in area medica. Nessuno in terapia intensiva.