Covid San Marino: 38 i nuovi casi, ma diminuisce la pressione sull'ospedale e proseguono le vaccinazioni

Un numero di guariti che supera quello dei nuovi casi e ricoveri in diminuzione: sono diversi gli aspetti incoraggianti dell'ultimo bollettino Iss, ma è ancora rilevante il numero di contagi. 38 le nuove positività al Coronavirus registrate su 428 tamponi, con un tasso tra casi e test al'8,88%, al di sotto della soglia critica. 46 i guariti da una giornata all'altra. Cala, dunque, il totale degli attualmente positivi in territorio che si attesta a 392 soggetti. 368 di loro si trovano a casa in isolamento.









Diminuisce la pressione sull'ospedale. 24 i ricoverati: 18 nel reparto Covid (-1) e 6 in terapia intensiva (2 i pazienti in meno in questo reparto che ora è al 50% di saturazione). Nessun decesso nell'ultima giornata: il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è fermo a 74.

Prosegue, intanto, la campagna vaccinale dopo la partenza, ieri, con gli over 75. Sempre alla data di ieri, erano 275 i vaccinati, come si legge sul sito dell'Iss. Domani si procederà con ospiti e personale del Casale la Fiorina e giovedì sarà aperto il secondo punto di somministrazione all'Azzurro. Il Titano ha ora a disposizione sia Sputnik che Pfizer. Si vaccina tutti i giorni dal lunedì al sabato. Dopo i sanitari e gli over 75, si passerà a over 60, forze dell'ordine e personale scolastico. Priorità sarà data anche a chi ha particolari patologie.