Covid San Marino: cresce la saturazione della terapia intensiva. Notizie positive dalle scuole

I dati a San Marino

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Repubblica nelle ultime 24 ore, nove in più di ieri. Il totale dei positivi attivi arriva a quota 294 di cui 277 sono seguiti a domicilio. Nessun nuovo decesso, restano quindi a 72 quelli totali, 30 nella seconda ondata, mentre sono 18 le guarigioni. Scende il numero delle persone ricoverate per covid in ospedale: 16 rispetto alle 19 di ieri: di cui 11 si trovano nel reparto covid e 5 in terapia intensiva la cui saturazione è al al 42%. Da inizio pandemia il totale delle guarigioni sono state 3.028, sono quasi 3.400 invece i casi complessivi rilevati fino ad oggi.

Notizie positive dalle scuole: tutti negativi negativi gli alunni della classe della scuola elementare di Falciano che ha fatto il tampone questa mattina. Restano quindi due le classi in quarantena dell'istituto. Negativi anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia di Falciano che si sono sottoposti oggi al tampone. Nei prossimi giorni previsti tamponi per altre tre classi delle elementari del territorio. Questa mattina inoltre screening per 30 insegnanti, sempre delle elementari. Tutti negativi.