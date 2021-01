Covid San Marino: si alleggerisce la pressione su Terapia intensiva, saturazione al 50%

Diminuisce ulteriormente la pressione sulla Terapia intensiva dell'ospedale di San Marino. Nei dati del “cruscotto” dell'Iss, il reparto ha ora una saturazione del 50%. Sono dunque sei i ricoverati in T.I., a cui se ne aggiungono 12 nell'area d'isolamento per un totale di 18 pazienti. Sono 22 i nuovi casi di coronavirus rilevati; 10 le guarigioni. Numeri che fanno salire di 12 unità le persone “attualmente positive”: dalle 235 di ieri alle 247 di oggi. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti