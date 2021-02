L'andamento della pandemia in territorio, con i primi dati di aggiornamento dall'ISS: 20 i nuovi positivi, che portano il totale dei contagiati a 298. Ma sono 35 i guariti, per un totale di 2.396. 19 persone risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Una in più rispetto a ieri. Di queste, 13 si trovano nel Reparto Covid e 6 in Terapia Intensiva, con saturazione della Terapia Intensiva al 50%. 279 i pazienti in isolamento al proprio domicilio.