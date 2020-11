Covid, si riattiva unità di crisi: domani incontro in Prefettura con autorità sammarinesi

Domani pomeriggio alla Prefettura di Rimini riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione della pandemia, assieme alle Autorità di San Marino. Ma alla luce dei numeri che continuano ad aumentare, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e quello della provincia Riziero Santi hanno chiesto, d’intesa col Prefetto, di allargare la discussione al direttore di AUSL Romagna Tiziano Carradori e a tutti i sindaci per fare il punto aggiornato sulla situazione dei contagi in provincia di Rimini.