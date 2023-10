Csdl 80: il segretario Cgil Landini a San Marino, ricevuto anche dalle istituzioni

Nel video le interviste a Maurizio Landini (segretario generale Cgil), Teodoro Lonfernini (segretario per il Lavoro) e Enzo Merlini (segretario generale Csdl)

80 anni di storia, battaglie, traguardi. La Csdl celebra un anniversario importante con ospiti d'eccezione: il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il coordinatore delle politiche europee e internazionali del sindacato Salvatore Marra. La visita in Repubblica – accompagnata dal segretario generale Csdl Enzo Merlini – viene onorata dall'udienza dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, che elogiano la collaborazione tra le due realtà anche sul piano internazionale: “Ha incrementato – sottolineano – lo scambio proficuo di saperi, culture, risorse”.

"Il rapporto che abbiamo costruito con la confederazione sammarinese - commenta Landini - è importante e storico, perché per noi i diritti dei lavoratori non hanno confini. A tal proposito abbiamo fatto qualche anno fa un accordo, che permette agli iscritti alla Cgil di rivolgersi anche alla Csdl e viceversa. Siamo pronti a tutelare i diritti di chiunque si rivolga al sindacato". Segue il confronto con il segretario al Lavoro Teodoro Lonferini sui temi di più stretta attualità: diritti e tutele dei lavoratori, salute e sicurezza sui posti di lavoro. A unire i due sindacati, infine, un dossier sempre aperto: quello dei frontalieri.

"Il lavoro frontaliero è una grande realtà e opportunità - afferma Lonfernini -, perciò sostenerci attraverso quei concetti e strumenti rappresenta quel valore aggiunto di due sistemi pienamente integrati". Infine la serata al Teatro Titano, con un dibattito pubblico sulle “Sfide del sindacato: tra realtà nazionali e scenari internazionali”, atto conclusivo delle celebrazioni per gli 80 anni di Csdl.

"E' uno scambio di realtà e situazioni nazionali e internazionali - spiega Merlini -. Abbiamo bisogno sempre di più di sapere cosa succede fuori dai nostri confini, ma credo che anche noi, per le cose buone, possiamo essere un esempio. Abbiamo bisogno di arricchire il nostro bagaglio, soprattutto per quanto riguarda le relazioni internazionali, e questo è il motivo per cui abbiamo invitato anche Salvatore Marra".

