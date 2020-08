Csu chiede regole precise per la riapertura delle scuole

Scuole medie

Chiede regole precise la Csu per la riapertura delle scuole nella Repubblica del Titano. Dopo l'incontro dei giorni scorsi alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, durante il quale sono state illustrate le linee guida per la ripresa in sicurezza delle lezioni, adesso, l'associazione vuole protocolli definiti per le misure anti-covid. Ai quali attenersi e fare riferimento nello svolgimento di tutte le attività, sia didattiche sia di sanificazione degli ambienti e dei materiali. L'obiettivo, ovviamente, è quello di iniziare i corsi cercando di abbassare al minimo i rischi. E di essere preparati nel caso di eventuali criticità.

A San Marino, il ritorno sui banchi è previsto in due date: 7 settembre per gli alunni di infanzia, elementari e medie; 14 settembre per quelli delle superiori. In Italia, invece, a meno di cambiamenti in corsa, il primo giorno di scuola sarà per tutti il 14. “L'obiettivo è riaprire le scuole in quella data con il massimo livello di sicurezza possibile - ha detto il Commissario straordinario Domenico Arcuri - e sono convinto che riusciremo a conseguirlo”. Opinione condivisa anche dalla ministra all'Istruzione Lucia Azzolina.