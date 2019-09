Da lunedì a mercoledì chiusa dalle 7 alle 19 la provinciale dal confine di San Marino ad Albereto

Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, dalle ore 7 alle ore 19, sarà chiuso per tutti i veicoli il tratto di strada provinciale 131 “Albereto” da fine località Albereto al confine di Faetano con la Repubblica di San Marino. Ne da comunicazione la Provincia di Rimini per l’esecuzione di lavori di risanamento della pavimentazione stradale. I lavori rientrano nell'ambito dell’Accordo Quadro di manutenzione delle SS.PP. del Nucleo Conca per il 2019.