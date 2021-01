Da Mosca a San Marino: troupe della Tv russa per le vie della Repubblica

Per le vie di Città, nelle scorse ore, era al lavoro la troupe della trasmissione “La vita degli altri”, del Primo canale della Tv russa. Conduttrice del programma è Zhanna Badoeva che, viaggiando in vari luoghi del mondo, racconta storie di vita tramite le testimonianze degli stessi protagonisti.





La troupe sarà sul Titano ancora per qualche giorno; ieri un giro in centro storico, tra negozi di numismatica e di abbigliamento. Presente, alle riprese, anche l'imprenditore del settore calzaturiero Gimmi Baldinini. Le storie sono quelle dei comuni cittadini, dalle famiglie ai pensionati, fino a interviste ai rappresentanti delle istituzioni e a esponenti della società come medici, professionisti e personaggi conosciuti.