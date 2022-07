Da San Marino a Edimburgo: Umberto Baldacci e il sogno di diventare regista a 24 anni

Sentiamo Umberto Baldacci

Umberto Baldacci, sammarinese di 24 anni, insegue il sogno di diventare regista. Grazie a una borsa di studio per un master a Edimburgo, per lui ora si è aperto un mondo. "Ho sempre notato i dettagli - racconta Umberto - e ho sempre avuto la camera tra le mani, fin da piccolo". Arriva la passione per il cinema e il percorso di studi segue il cuore: dopo il liceo scientifico a San Marino, Umberto frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Bologna e poi decide di allargare i suoi orizzonte al di fuori della penisola italiana, ottenendo una borsa di studio da 14mila euro per frequentare un master in regia cinematografica a Edimburgo:

"Sicuramente è stata un'esperienza formativa - continua il giovane regista - e sicuramente anche impegnativa, che mi ha permesso di conoscere persone e culture diverse. Questo ti arricchisce come persona e come creativo". Umberto ha già avuto modo di mettere in pratica la materia di studio, realizzando diversi lavori, come i cortometraggio "Fino a tardi" e "Down the line" e un videoclip per una band sammarinese che si chiama "Nova". Infine ecco i progetti per il futuro: "Roma mi piace molto come prospettiva - conclude Baldacci -, ma sono aperto anche al Regno Unito dove ho studiato, quindi sia Edimburgo che Londra. Ma anche altri Paesi europei dove il cinema viene inteso in maniera molto professionale".