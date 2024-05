Denatalità, Usl: "Chi se ne va o non fa figli forse non vede più un futuro"

L'Unione Sammarinese Lavoratori torna sul problema denatalità con riferimento al bollettino di Statistica relativo all’andamento del primo trimestre dell’anno. 17 i nuovi nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Situazione che per il sindacato va letta insieme al dato sugli emigrati: 25 i sammarinesi che hanno scelto di lasciare il Paese.

"Cosa fa San Marino per trattenere i suoi giovani?" Questo l'ìnterrogativo posto alla politica. "Chi se ne va o non fa figli, - sottolinea Usl - forse non vede più un futuro. È giunto il tempo che tematiche di questa portata vengano considerate prioritarie per un vero cambiamento".